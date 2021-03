publié le 23/03/2021 à 22:00

Elle est à la fois l’une des plus célèbres et des plus mystérieuses chanteuses françaises. Depuis son premier titre, Maman à tort, sorti en 1984, Mylène Farmer a écoulé plus de 30 millions de disques, faisant d’elle la chanteuse française ayant vendu le plus de disques depuis les années 1980, ainsi que celle qui a placé le plus de titres à la 1re place du Top, avec 21 chansons.

Une artiste, qui cultive le secret autour de sa vie privée, et qui a construit un univers artistique très personnel, baroque, un peu gothique, qui mêle sensualité et ambiguïté. Pour autant la chanteuse laisse parfois échapper quelques bribes de sa vie d'avant, notamment dans son célèbre tube Sans contrefaçon.

En octobre 1987, surfant sur le succès de Libertine, Mylène Farmer sort Sans contrefaçon, le premier single de son deuxième album Ainsi soit je... Un album dont elle a écrit elle-même toutes les chansons.

Une confusion qu'elle aimait entretenir

Quand elle était petite, Mylène Farmer avait les cheveux courts. De nombreuses personnes la prenaient alors souvent pour un garçon. Une confusion que la future star aimait entretenir, en ajoutant parfois un mouchoir dans son pantalon.

Elle écrit cette chanson comme un clin d’œil à son enfance, s’inspirant de la chanson de Sylvie Vartan Comme un garçon. Une chanson sur l’ambiguïté sexuelle qui va faire d’elle une véritable icône.

Le single, dont la musique est composée par Laurent Boutonnat, grimpera dans le classement jusqu’à la 2e place, la première étant détenue par la Sabrina avec son succès Boys Boys Boys.