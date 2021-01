publié le 13/01/2021 à 10:21

Près de quatre ans après Jump on Board, le groupe Texas prépare son retour. Le premier extrait de leur prochain album vient d'être dévoilé. RTL a joint Sharleen Spiteri, la meneuse du groupe confinée dans sa maison du Pays de Galles. L'artiste de 53 ans n'a pas pu partir sur les routes à l'automne dernier alors qu'elle devait célébrer les trente ans de Southside, le premier album de Texas. Le groupe en a profité pour peaufiner son dixième disque. Un enregistrement baptisé Hi à paraître au printemps, probablement le 30 avril, mais tout peut changer... Hi, c'est aussi le nom du premier extrait, un morceau optimiste et langoureux.

"Plus que jamais on doit voir la vie du bon côté. On est en confinement strict pour la troisième fois au Royaume-Uni, nous a confié la chanteuse. Et cette situation nous fait réaliser tout un tas de manques. Notre famille, nos amis, être simplement attablé avec des gens. Je n'ai pas envie de me reposer mais après 50 ans tu as envie de ralentir à peu près tout, de profiter, d'observer et de chérir les moments doux."

Texas semble de plus en plus soudé avec le temps. Aly et Johnny, le guitariste et le bassiste sont toujours là. Et faire de la musique ensemble est de plus en plus facile pour Texas. Jump On Board - entré directement numéro 1 des ventes en France en 2017 - avait été créé dans une réelle insouciance. Cela a donné des ailes à la bande qui a innové pour son prochain disque. Texas a enregistré des chansons à distance. "On était tous dans des pays ou des endroits différents alors que d'habitude nous sommes dans la même pièce. Ca a donné aux morceaux un je-ne-sais-quoi supplémentaire", raconte Sharleen Spiteri



"Plus que jamais on veut faire de la musique populaire", nous a confié Sharleen Spiteri. Hi, leur nouveau single est en écoute. Une version en duo avec le Wu-Tang Clan existe, c'est un collectif de rappeur qui s'était invité sur leur tube Say What You Want il y a 20 ans. L'album album Hi est attendu le 30 avril et une tournée française est prévue à partir du 1er octobre.