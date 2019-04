Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

publié le 26/04/2019 à 14:43

Un serpent rose sur des pavés multicolores qui explose en papillons arc-en-ciel. Si vous pensiez être dans la tête de l'enfant caché de Mary Poppins et Voldemort, rassurez vous, ce n'est que Taylor Swift. La chanteuse de 29 ans a publié vendredi 26 avril 2019 le clip de son titre Me ! en collaboration avec Brendon Urie, le leader du groupe du début des années 2000, Panic ! At The Disco.



Après le reptile fluo, place à la scène de ménage entre les amants d'un jour relookés façon années 60. Une scène en version française tournée dans un décors hors du temps et des saisons : outre les chats Scottich Fold installé sur le canapé, appelés "nos enfants" par la chanteuse, on peut s'étonner de voir un sapin de Noël dans un coin alors qu'elle est en débardeur dans les rues rose bonbon dans la scène d'après.

Des tableaux angoissant représentant des poussins, lunettes noires sur le bec, la tuyauterie de l'immeuble laissant réellement à désirer, des fantômes façon GhostBusters dans le hall... Taylor Swift a bien raison de quitter cet endroit toxique dans la scène suivante. À l'extérieur, l'artiste troque sa tenue de femme au foyer très Mad Men pour un costume d'homme jaune pastel. Et elle est très vite rejoint par Brendon Urie, débarquant sur un toit en parapluie à l'image de la célèbre nounou de Disney.

Si la crise d'épilepsie n'est à exclure pour personne face à ce kitsch électrique, le clip de Me ! a le mérite d'être varié et, surtout, bourré de références comme parmi d'autres, une danse devant une cible à la façon d'un générique de James Bond version disco. À noter l'utilisation à deux reprises de la robe dégoulinante de peinture, peut-être un clin d’œil à la scène de la "plongée" dans le dessin de Mary Popins qui, en s'estompant, met fin à l'idyllisme d'un moment. Et mention spécial à la danse rythmée sous une pluie de peinture, qui aurait pu s'appeler Chantons sous la gouache.