VIDÉO - Taylor Swift appelle ses fans à aller voter, plus de 250.000 nouveaux inscrits

publié le 10/10/2018 à 17:08

“Je n'ai jamais voulu parler publiquement de mes opinions politiques, mais aujourd'hui les choses sont différentes”. Les mots sont de Taylor Swift. La star américaine aux 200 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux invite ses fans à voter dans trois semaines lors des élections de mi-mandat. Via un message posté sur Instagram, la chanteuse pop, jusque-là restée en marge de la politique, prend également position en faveur de deux candidats démocrates de l’Etat du Tennessee, dont elle est originaire.



Un appel manifestement entendu auprès des fans de la chanteuse. Le nombre d’inscription en ligne sur les listes électorales a subitement bondi. Vote.org a ainsi recensé plus de 250.000 nouveaux inscrits en seulement deux jours, soit autant qu’en deux mois (57.000 inscriptions en août et 190.000 en septembre). Certains spécialistes parlent déjà d’un “effet Swift”.

Une prise de position démocrate qui n’est pas passée inaperçue non plus à la Maison Blanche. Lundi, Donald Trump, qui semblait apprécier la chanteuse, a rétorqué qu’il aimait sa musique "environ 25% de moins”. Pas de quoi intimider la popstar qui a réitéré mardi son appel à aller voter le 6 novembre, à l’occasion des American Music Award.



Rihanna lui a emboîté le pas

Mardi soir, la star de la Barbade a elle aussi saisi ses comptes Instagram (65 millions d'abonnés) et Twitter (88 millions d'abonnés) pour inciter ses fans à s'inscrire sur les listes électorales. "BONJOUR L'AMÉRIQUE. Qui est réveillé ce matin ? Et qui est conscient ? (...) Vous avez une chose à faire aujourd'hui et c'est de vous inscrire sur les listes électorales”, écrit-elle.

Les Américains voteront début novembre pour renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Ces élections à mi-course du mandat présidentiel, traditionnellement défavorables au parti au pouvoir, pourraient prendre des allures de référendum pro ou anti-Trump. Dans cette bataille, certains artistes, comme Alicia Keys ou Tom Hanks se sont également déjà positionnés.