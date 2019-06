publié le 14/06/2019 à 07:15

Un jour à marquer d'une pierre blanche. Quatre ans après son dernier album Rebel Heart, Madonna revient avec son quatorzième disque, Madame X. Rendez-vous à Londres, séjour durant lequel RTL a pu recueillir les confidences de la reine de la pop.



L'interview était fixée à 19h50 dans un club privé du quartier de Paddington de la capitale britannique. Elle a démarré vers 22 heures, soit deux bonnes heures de retard. Trois fois rien quand on s’appelle Madonna. La super star attendait déjà, assise dans un fauteuil. Autour, un aréopage de coiffeurs/maquilleurs s’affairent autour d’elle. Elle vous jauge d’un œil, l’autre étant sous un cache-œil barré d’un X rouge.

Ce personnage, et surtout le titre, Madame X est inspiré de l’un de ses pseudonymes alors qu’elle n'avait que 19 ans à New-York. La star de 60 ans, qui s'est installée à Lisbonne (Portugal) pour suivre son fils David, joueur junior de football dans le club Benfica, avait "un sentiment de 'déjà vu".

> Madonna - Welcome to the World of Madame X

"Quand je suis arrivée à New York, je n'y connaissais personne et c'était le début de mon aventure artistique, j’étais vraiment loin de ma zone de confort […] et j’ai éprouvée la même chose quand je suis arrivée à Lisbonne", explique Madonna au micro de RTL avant d'ajouter : "J’ai donc retrouvé les sentiments et les émotions de mon arrivée à New York, alors j'ai assumé cette nostalgie, et voilà pourquoi Madame X est de retour dans ma vie."





À l'image de Faz Gustoso, l’une des nouvelles chansons présentes sur le nouvel album, la chanteuse s’est amusée à saupoudrer de portugais plusieurs titres. On y entend aussi du fado, de la morna, la musique de Cap Vert. Des genres qu’elle a découvert lors de ses soirées à Lisbonne. Elle chante tour à tour anglais, portugais ou encore espagnol.

> Madonna, Maluma - Medellín (Official Music Video)

"Madame X", un album engagé

Outre l'aspect très européen, son nouveau disque est également le plus politique depuis American Life sorti en 2003 dans les bacs. Elle y évoque le vivre ensemble, la défense des droits des minorités ou encore, un positionnement radical sur l'utilisation des armes à feu : "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les armes illégales. Et partout", affirme la chanteuse.



La couverture de l'album de Madonna "Madame X" Crédit : Madonna

