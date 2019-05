Taylor Swift refuse de répondre aux questions sexistes en interview

publié le 27/05/2019 à 11:44

Les artistes féminines sont souvent sujettes à des questions sexistes et Taylor Swift vient d'en faire les frais. Dans une interview avec l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur du vendredi 24 mai, rapportée par l'édition américaine du Huff Post, le journaliste a rappelé à la chanteuse américaine qu'elle fêtera ses 30 ans en décembre prochain.



"Est-ce que c'est un tournant de votre vie ? Avez-vous envie d'être mère un jour, d'avoir des enfants ?", lui a-t-il demandé. "Je ne pense vraiment pas qu'on pose ce genre de questions aux hommes quand ils ont 30 ans. Donc je ne vais pas répondre à cette question maintenant", a préféré répliquer Taylor Swift avant d'ajouter que pour cette nouvelle décennie, elle allait continuer à "essayer et échouer", comme elle l'a fait durant sa vingtaine.

Dans cette interview, Taylor Swift parle aussi du harcèlement en ligne, dont elle est évidemment victime, mais aussi de son prochain album qui sera très différent du précédent selon ses dires et, enfin, de son possible engagement politique via la musique.