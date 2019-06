publié le 14/06/2019 à 09:05

Paris va devenir la capitale de Madonna. La reine de la pop qui signe son grand retour avec un nouvel album studio intitulé Madame X, sera en résidence dans la magnifique salle du Grand Rex, du 18 février au 1er mars 2020.



Des concerts exceptionnels qui représentent un défi pour Madonna qui a démarré sa carrière il y a quatre décennies. "Encore une fois, je me mets un peu en danger. Donc, on y retourne !", explique-t-elle au micro de RTL. Parmi les nouveautés de ces shows qui enflammeront le Grand Rex : "J’aurai des danseurs, mais pas autant que d’habitude. J’aurai à mes côtés de nombreux musiciens que j’ai rencontrés à Lisbonne [où elle habite depuis l'été 2017] je vais les mettre en avant", précise Madonna.



"Il y aura des vidéos et des projections. Mais pas d'écrans géants, pas d'énormes décors, ça ne rentre pas dans un théâtre !", poursuit la star. Madonna chanteuse prévoit aussi "des accessoires", mais "pas autant que d'habitude" puisque "la salle [du Grand Rex] est plus petite", que les scènes où elle s'est produite par le passé.