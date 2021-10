Ce vendredi 15 octobre 2021 est placée sous le signe des retours fracassants ! Il n'y a pas qu'Adele qui revient avec une nouvelle chanson aujourd'hui, le Belge Stromae fait lui aussi une petite surprise à son public. Le chanteur a sorti - sans prévenir - une toute nouvelle chanson.

On savait que l'artiste de 36 ans s'était remis au travail. Plusieurs festivals l'été prochain (l'interprète de Alors on danse, Papaoutai ou Formidable est annoncé à Rock en Seine, le dernier week-end d'août 2022.) ont même été confirmés ces derniers jours. Mais, il n'avait rien annoncé sur ce come-back. Pas un indice sur ses réseaux sociaux. Paul Van Haver - de son vrai nom - est, on le sait, un génie du marketing.

Il publie ce matin son premier inédit depuis Défiler en 2018, morceau-fleuve de près de 9 minutes conçu pour accompagner une collection de vêtements. Mais, c'est - en vérité - sa première vraie chanson depuis août 2013 et la sortie de son deuxième disque Racine Carrée au succès stratosphérique, 2 millions d'exemplaires vendus rien qu'en France. Aucun artiste n'a fait mieux depuis. Cette usine à tubes l'avait emmené pendant deux ans sur les scènes en Europe et aux États-Unis. Là-bas, il s'était produit en 2015 à Coachella, plus grand festival du monde et Kanye West l'avait même rejoint sur scène pour Alors on danse. Stromae était aussi passé par l'Afrique, au Rwanda, pays d'origine de son père, tué là-bas en 1994 pendant le génocide.

Stromae a, lui aussi, traversé une période turbulente. Le chanteur aux 3 millions d'albums vendus n'a jamais fait mystère du gros coup de mou qui a suivi. "Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien accordé à France 2. Outre une "grosse fatigue physique", la mégastar avouait aussi avoir souffert de la prise d'un médicament, le Lariam (un anti-paludéen, ndlr). "Il me fallait le temps de me reconstruire car c'était pas super chouette", confiait-il. "J'avais fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. C'était une superbe expérience mais (...) c'est allé trop vite".

Stromae revient avec un nouveau titre : "Santé" Crédit : Michael Ferire

Depuis, Stromae s'est marié, est devenu papa et a fait de la musique dans l'ombre. Collaborant notamment avec Bigflo et Oli, Coldplay ou Oreslan. Le chanteur revient ce 15 octobre avec Santé, un morceau où il ne tente pas de se réinventer. C'est une cumbia rehaussée d'un beat électro assez malin. Une chanson pas si rythmée que cela. On y entend les rythmes de Cap-Vert qui se fracassent à une production contemporaine. Fidèle aussi à ses valeurs, Stromae célèbre dans Santé tout ceux qu'on ne célèbre pas assez. Aucune info n'a été dévoilée, pour l'heure, sur son troisième album...