"James Bond" : les 15 artistes que l'on aimerait entendre au générique

Comment devenir une légende de la chanson ? En chantant pendant le générique de James Bond ! Lorsque l'on retrace l'histoire de la franchise, on ne trouve que très peu de fausses notes et, depuis quelques années, chanter pour l'agent 007 revient à remporter un bel Oscar. Il suffit de regarder dans l'ère Daniel Craig : tout le monde a encore des frissons en repensant à Skyfall d'Adele ou Writing's On The Wall de Sam Smith. Des chansons sombres, puissantes, incarnées avec des performances vocales mémorables et difficiles à reproduire sous votre douche. Même la très contenue chanson No Time To Die de Billie Eilish se termine par une envolée spectaculaire...

Il nous faut donc trouver des voix rares. Les divas ont toujours eu la préférence des producteurs. Elles incarnent, comme les "James Bond women" la force, le mystère et la séduction qui sont indispensables à la franchise. Après Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Tina Turner, Madonna ou Alicia Keys on remarque qu'il y a certains types de voix qui correspondent bien à l'univers et voici, dans le diaporama ci-dessus, notre sélection.

Nouveaux ou valeurs sûres ?

Nous faisons la place belle à certaines nouvelles voix comme celles Dua Lipa, Harry Styles, de la Néo-Zélandaise Lorde ou de l'Américaine Grace VanderWaal. Les deux premiers incarnent une forme de séduction très anglaise qui serait idéale. Lorde sa voix grave et son originalité pourrait donner une tonalité sombre aux prochains films quand la très jeune Grace VanderWaal pourrait bénéficier d'être la petite nouvelle qui grimpe. Billie Eilish a par exemple explosé en quelques mois et il est probable que la prochaine voix des Bond ne soit même pas connue aujourd'hui si on suit cette jurisprudence.

Qui dit nouveau Bond, dit aussi nouveau James, nouveaux alliés, ennemis... Et trop de nouveauté pourrait déstabiliser le public. Rien de mieux qu'une légende bien installée pour rassurer ce petit monde. D'immenses voix n'ont d'ailleurs toujours pas pu faire leur chanson pour James Bond : Elton John serait le choix patrimonial absolu. succès assuré aussi pour Céline Dion, Beyoncé ou encore Lady Gaga qui transpirent, toutes, l'ADN Bond face à un micro. Autre choix qui ferait plaisir à absolument tout le monde : un retour d'Adele. Personne ne lui en voudrait de remettre une pièce dans la machine.