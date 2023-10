"Star Wars", "Harry Potter", "Avatar"... Comment Tolkien a inspiré les grandes sagas

C'est l'un des auteurs les plus lus au monde, celui qu'on présente comme le père de la fantasy moderne, ce genre romanesque entre fantastique et science-fiction, qui met l’accent sur la magie, les créatures légendaires et les mondes perdus : l'écrivain John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973).

Le poète, philologue, essayiste et professeur d’université britannique est l’auteur de Bilbo le Hobbit, paru en 1937 et de la trilogie Le Seigneur des anneaux, parue entre 1954 et 1955. Cet automne 2023 marque les 50 ans de la mort de JRR Tolkien, survenue le 2 septembre 1973 en Angleterre. Ce sont également les 50 ans de la publication complète du Seigneur des anneaux en français.

À travers les époques, Tolkien attire toujours autant de fans. Il continue de séduire les jeunes générations, tout en inspirant les plus grands réalisateurs. Sans Tolkien, est-ce que Star Wars, Harry Potter, Avatar ou Game of Thrones existeraient ?



Tolkien a mis la barre extrêmement haut pour ce qui est de la création d'univers Martin Vagneur

"Tout auteur de fantaisie, de médiéval fantastique est confronté à un moment ou un autre à son rapport avec Tolkien. Ces œuvres, telles que Star Wars, Avatar ou autres, rentrent dans le même système, avec cette trilogie et cette manière systématique d'apporter des grand narratifs épiques aujourd'hui," réagit Martin Vagneur.

L'invité de ce Focus ajoute également, "Tolkien a beaucoup inspiré et a mis la barre extrêmement haut pour ce qui est de la création d'univers", souligne le responsable éditorial de la collection Tolkien chez Christian Bourgois, la maison d'édition qui publie l'auteur en France depuis 1972.

