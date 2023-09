Michael Gambon, qui a incarné Dumbledore dans "Harry Potter", est mort

L'un des plus célèbre visage de Harry Potter nous a quitté. L'acteur britannico-irlandais Michael Gambon, célèbre notamment pour avoir incarné le personnage du professeur Dumbledore dans 6 films de la saga, est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille ce jeudi 28 septembre 2023. "Époux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie", selon le communiqué de sa famille.

L'acteur avait aussi une grande carrière au théâtre et à la télévision, au cours de laquelle il a remporté 5 Baftas (British Academy Television Award), notamment pour la mini-série Wives and Daughters ou encore le film The Singing Detective. Il avait aussi joué sous la direction de Tim Burton dans Sleepy Hollow. Mais c'est évidemment pour son rôle du professeur Albus Dumbledore, directeur de l'école Poudlard dans 6 films de la saga Harry Potter, qu'il était le plus connu du grand public. Il y avait remplacé l'acteur Richard Harris, qui campait ce rôle dans les deux premiers volets, avant son décès tragique en octobre 2002.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

