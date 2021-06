"Sorore", l'album suave d'Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana

publié le 03/06/2021 à 11:09

C'est l'événement musical de la semaine : Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa unissent leurs voix le temps d'un album, Sorore, dont la sortie est prévue pour le 4 juin. Elles y revisitent leurs propres chansons, mais en trio.



Enregistré en quelques semaines à peine, l'album Sorore est né un peu par hasard. "On travaille avec la même équipe et on se croise beaucoup en fait au bureau et quand on se croise on est des chanteuses, on aime chanter. Cela nous arrive parfois d'entonner les chansons de l'une de l'autre et on s'est retrouvées comme ça un jour à chanter une chanson d'Amel comme des gamines. Et puis c'est parti de là", explique Vitaa. "J'ai la chance d'évoluer dans des groupes féministes depuis quelque temps et d'avoir entendu ce terme, Sorore, presque quotidiennement. Sorore qui veut dire en latin 'sœur' et qui ne fait pas encore officiellement partie de la langue française", ajoute Camélia Jordana.

Amel Bent, Camélia-Jordana et Vitaa ont chacune choisi deux de leurs titres pour le projet. Des morceaux qui ont marqué leurs carrières respectives. "Il faut mettre son talent au service de la chanson et pas l'inverse (...) il faut tout de suite se dire qu'on est dans un exercice de lâcher prise où on essaye de se concentrer sur le résultat final et pas sur ce qu'on a envie d'entendre", expliquent Vitaa et Camélia Jordana. "On réinvente nos morceaux et ça été un ascenseur émotionnel à chaque fois", conclut Amel Bent.

> Amel Bent, Camélia Jordana, Vitaa - MA SŒUR (Clip Officiel)

Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa ont glissé trois interludes chantés a capella et aussi une reprise de Marine de Diam's. Les trois interprètes ont particulièrement soigné les harmonies vocales ce qui confère à l'ensemble une véritable suavité.