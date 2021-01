Découvrez "Maintenant", l'hymne des Enfoirés pour 2021 signé Slimane

publié le 11/01/2021 à 11:44

Les Enfoirés débuteront mercredi 13 janvier 2021 à Lyon l'enregistrement de leur concert pour l'année 2021. Un concert qui se fera sans public. "Le concert sera tout de même enregistré et sera, comme chaque année, retransmis à la télévision vers le mois de mars. Il sera également disponible en double DVD et double CD au profit des Restos du Cœur", ont précisé les Enfoirés.



Durant ce show, les téléspectateurs pourront découvrir l'hymne 2021 de la troupe. La chanson est dévoilée ce lundi 11 janvier au matin sur les plateformes de streaming notamment. Elle s'intitule Maintenant et elle a été écrite par Slimane (et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah). Tous les bénéfices de ce titre iront au profit de l'association. On y reconnaît les voix de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo, Vitaa...