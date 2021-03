publié le 27/03/2021 à 13:40

Philippe Geluck a inauguré l'exposition "Le chat déambule" sur les Champs-Elysées, vendredi 26 mars. Vingt chats géants, en bronze et de deux mètres de haut, de l'auteur belge, ont investi l'avenue jusqu'au 9 juin prochain. Pour le moment, seules les personnes résidant à moins de 10 kilomètres de l'exposition pourront venir admirer les œuvres, confinement oblige.

"L'exposition était prévue l'année dernière, on devait l'inaugurer le 9 avril et finalement ça a été annulé pour cause de pandémie mondiale (...) On a attendu et on s'est dit 'l'année prochaine tout ira bien'", raconte Philippe Geluck invité du Journal inattendu samedi 27 mars. Malgré la situation actuelle, l'artiste a dit à son équipe "nous le faisons quoi qu'il en coûte" et c'est ainsi que les chats ont pu prendre leur quartier sur les Champs Elysées.

"On l'a fait et je pense qu'on a bien fait parce que, certes, ce sont les gens qui habitent dans un rayon de 10 kilomètres qui peuvent venir la visiter mais ils sont déjà des dizaines de milliers à être venus visiter l'exposition et me disent 'merci, vous apportez de la joie'", confie Philippe Geluck.

Je vous avoue que je me suis pincé deux-trois fois Philippe Geluck





Voir Le Chat prendre place sur les Champs-Elysées "c'est un peu irrél", confie Philippe Geluck. "Je vous avoue que je me suis pincé deux-trois fois quand l'exposition a été installée et que j'ai vu ça, parce que les Champs-Elysées c'est tellement emblématique. Et c'est aussi de me dire que la dernière exposition de ce genre a eu lieu il y a 29 ans et c'était Botero", explique l'artiste belge.

Philippe Geluck dans les studios de RTL le 27 mars Crédit : RTL