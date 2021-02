"Le yéyé, c'était la première libération de la jeunesse", confie Sheila sur RTL

publié le 24/02/2021 à 10:43

Neuf ans après Solide, Sheila vient de partager le premier extrait de son prochain album, Venue d'ailleurs dont la sortie est prévue le 2 avril prochain. Un disque qui s'annonce très personnel avec des morceaux sur la rumeur ou la disparition de son fils.

Mais c'est avec légèreté que Sheila revient, la première chanson qu'elle partage est intitulée Tous yéyé, elle a été écrite par un jeune parolier Maxime Legrand du groupe belge Zappeur Palace. "Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. C'est plutôt un clin d'œil à cette époque-là. Déjà on était jeunes. Donc ce qui est drôle c'est qu'avec le recul, on a tellement été critiqué à l'époque parce que le yéyé c'était ringard, les parents râlaient parce qu'il y avait des guitares trop fortes, toute une époque de souvenirs a pris une autre odeur. Ça fait du bien", démarre la chanteuse.

"Nous, on a eu la chance de vivre une époque bénie où justement on a pu commencer à parler, faire de la musique qui ne correspondait pas du tout aux adultes de l'époque. C'était vraiment la première libération de la jeunesse", poursuit Sheila avant de conclure : "A vrai dire, on ne pensait pas à l'avenir. On pensait juste à faire de la musique".

> Sheila - Tous Yéyé (Vidéo Officielle)

Une tournée pour ses 60 ans de carrière

Sheila remontera sur scène l'an prochain pour célébrer ses 60 ans de carrière. Elle chantera notamment les 11 et 12 novembre 2022, salle Pleyel, à Paris. Son tout premier 45 tours était en effet sorti le 13 novembre 1962. "Je n'ai pas la sensation que ça fait tant de temps. Pour moi déjà, je n'ai que 40 ans (...) après je suis fière, car on n'est quand même pas beaucoup dans le monde à faire des carrières aussi longues. Après, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Moi ce qui m'intéresse dans la vie, à l'âge que j'ai, c'est de prendre du plaisir, d'essayer de profiter au maximum, d'essayer de réaliser les rêves que j'ai", poursuit la chanteuse.