Michèle Bernier : "Aux César, on avait envie de rêver, d'être un peu plus léger "

publié le 13/03/2021 à 15:00

La très chaleureuse Michèle Bernier, chez elle sur RTL, a pris les commandes du Journal Inattendu avec générosité et sincérité. Le 23 mars sur France 3 elle reprendra son rôle de Constance Meyer dans La Stagiaire pour une saison 6. Série qui cartonne sur France Télévisions depuis cinq ans. Et pour cette saison, Michèle Bernier va avoir à gérer quelques aléas dans sa vie personnelle.

L’actrice et humoriste n’a pas manqué de revenir sur la cérémonie des César 2021 très clivante, marquée par une série de revendications et un humour cynique. Un ton sombre qui n’a pas particulièrement plu à Michèle Bernier : "On avait envie de rêver, d’être dans quelque chose d’un peu plus léger. Ça manquait d’humour".

Elle avait choisi de recevoir pour son émission Jane Birkin, une artiste exceptionnelle qu’elle admire et avec laquelle elle a tourné un film un 2010, Thelma, Louise et Chantal. Toutes deux ont le point commun d’avoir partagé leur vie avec de grands hommes, Serge Gainsbourg comme compagnon pour Jane Birkin et le Professeur Choron comme père pour Michèle. Elles ont été portées par leur génie.

Pour finir Michèle Bernier, fan de la série En Thérapie diffusée sur Arte a laissé un message aux réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache : "Si vous faites un En Thérapie 2 et que vous ne savez pas qui mettre sur le canapé même 5 minutes, je suis preneuse!".