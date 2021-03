publié le 06/03/2021 à 14:57

Le nouvel album de Julien Clerc, Terrien, son 26ème en 53 ans de carrière, marque son retour en France après 5 années vécues à Londres. Pour ces 12 titres, il a fait appel à des auteurs de talents de toutes générations, Jeanne Cherhal, Marc Lavoine, Bernard Lavilliers, ou encore, Carla Bruni.

Sur la chanson Mon Refuge écrite par Clara Luciani, qui a décollé dès sa sortie, Julien Clerc avoue que "ce n’est pas toujours évident à écrire les chansons faciles ou qui sonnent comme quelque chose de facile. On n’en a pas toujours dans l’album".

Parmi les autres titres marquants de l’album il y a La Jeune Fille en Feu écrite par Jeanne Cherhal. Elle parle des abus sexuels commis sur des jeunes femmes et la trace indélébile et terrible que ça laisse toute une vie. L’auteur Jeanne Cherhal était en direct pendant le Journal Inattendu. Julien Clerc lui a avoué être "fier de porter une partie de ce combat-là, grâce à [elle]". Il lui a également confié avec émotion : "Je peux vous dire Jeanne que c’est une chanson qui va m’accompagner tout le reste de ma vie".

20210306_133206

Julien Clerc devrait retrouver la scène à partir du mois de décembre à Paris au Palais des Congrès pour sa tournée "Les Jours Heureux" lui qui porte aussi la voix de ceux qui pensent que la culture est essentielle : "Il est tant que le spectacle vivant et les gens qui en vivent puissent reprendre. On est étonnés de voir les avions bourrés et les salles de spectacle interdites d’ouverture".