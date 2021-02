Séparation des Daft Punk : "On ne s'y attendait pas du tout", reconnaît Éric Jean-Jean

publié le 23/02/2021 à 08:36

C'est un tremblement de terre dans le monde de la musique. Les Daft Punk ont annoncé leur séparation lundi 22 février, après 30 ans de carrière et quatre albums de musique électronique.

Le mythique duo français a publié une longue vidéo de 8 minutes pour annoncer sa séparation. Pour le spécialiste musique de RTL Éric Jean-Jean, "c'est une fin hyper classe, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils se séparent. Ce sont des potes d'enfance qui se connaissent depuis qu'ils ont 12 ou 13 ans au lycée Carnot. Ce sont deux personnalités très différentes. Ils sont fans de musique, des Beach Boys et fabriquent leur premier groupe. Ils sortent leur premier EP en Angleterre et se font défoncer par la critique qui les décrit comme des Daft Punk trash, c'est-à-dire des Punk débiles". Une critique qu'ils vont rapidement s'approprier.

Ils s'inspirent ensuite de la House music et la Garage music qui vient de Détroit et Chicago. "Ils vont devenir des DJ très connus après une soirée sur le toit du centre Pompidou. Ils vont signer avec leur label et sortir leur premier album en 1997, "Homework" qui va faire le tour du monde des DJ", raconte Éric Jean-Jean.

Les Daft Punk ont beaucoup joué sur la rareté avec leurs masques, selon Éric Jean-Jean : "Il y a beaucoup de poésie dans le coup du masque. C'est très intelligent de planquer son égo pour devenir le duo le plus connu du monde. Ils ont toujours eu beaucoup d'appétence pour le cinéma. Ils ont toujours eu une vision globale de leur art et un talent certain pour le marketing".

En 2006, ils sont invités au festival Coachella, en Californie. Ils créent une pyramide rappelant la pochette d'album de Pink Floyd "Dark side of the moon" et ils vont jouer un set de DJ devant 10.000 personnes.

Alors que représentent les Daft Punk en 2021 ? Pour le spécialiste de musique, "Ils sont d'une importance capitale. Ils sont le chainon manquant de tous les créneaux de la dance music. Leur premier Maxi 45 tours c'est de la techno hardcore, mais ensuite ils vont sur de la disco. Ils ont réussi à mettre d'accord tous les danseurs avec des rythmes super chics".