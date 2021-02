publié le 22/02/2021 à 20:43

Le duo Daft Punk vient d'annoncer sa séparation après 28 ans de collaboration ce 22 février 2022. À croire que la paire attendait qu'un maximum de "2" débarquent dans la date du jour (22/02/2022) pour marquer le coup. Le duo des petits génies de la French Touch était, par sa nature même, un travail collectif. Mais les deux Français casqués ont toujours su garder la porte ouverte aux autres artistes pour partager la lumière ou tout simplement créer en parfaite harmonie avec quelques confrères admirés ici ou là. L'occasion pour nous de nous pencher sur ces collaborations.

L'album Random Access Memories, sorti en 2013, contient probablement les collaborations (ou "featuring", terme anglais désormais incontournable dans le monde de la musique) les plus mémorables de Daft Punk. Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter se sont unis à Pharrell Williams, Nile Rodgers, Julian Casablancas (chanteur du groupe The Strokes, NDLR) ou encore Giorgio Moroder sur les titres Lose Yourself to Dance, Instant Crush ou Giorgio by Moroder.



Get Lucky et sa matrice disco imparable, coécrit par le duo, Pharrell Williams et Nile Rodgers restera probablement comme l'un des titres incontournables de ce début du XXIe siècle. L'impact fut tel que la chanson a eu le droit à une nouvelle version avec la participation exceptionnelle de Stevie Wonder lors de la cérémonie des 56e Grammy Awards en 2014. Une version que vous pouvez redécouvrir dans notre playlist en haut de cet article.

Autre collaboration incontournable : Stronger de Kanye West qui a propulsé notre duo français sur la scène mondiale avec le sample de Harder, Better, Faster, Stronger. Plus récemment, c'est The Weeknd qui a travaillé avec Daft Punk sur des titres comme I Feel It Coming ou Starboy. Une collaboration couronnée de succès qui aurait pu finir en apothéose lorsque le Canadien s'est offert la scène de la mi-temps du Super Bowl 2021. Beaucoup de fans espéraient voir apparaître les Daft Punk en invités surprise, mais la dissolution du groupe était peut-être déjà actée...