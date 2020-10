Lady Gaga reprend "Your Song" d'Elton John

publié le 27/10/2020 à 09:51

La chanson Your Song d’Elton John a pile 50 ans aujourd'hui. Sortie fin octobre 1970, en face B d’un 45 Tours, mais elle a vite pris la première place. C’est le premier succès mondial d’Elton John. On estime qu’il en existe aujourd’hui 300 versions, Michel Delpech l’a chantée en français en 1978 sous le titre C’est ta chanson, par exemple. Nous vous proposons aujourd'hui une version récente, validée et encouragée par Elton John lui-même…

En 2017, alors qu’il travaillait sur un album de reprises de ses chansons, Elton John a décroché son téléphone pour demander à la marraine de ses deux fils Zachary et Elijah, d’être dans le disque, avec une chanson bien précise : Your Song… La marraine des enfants, c’est Lady Gaga, la star est donc entrée en studio à Los Angeles pour enregistrer Your Song.



Your Song par Lady Gaga, ce n’est plus du tout la déclaration d’amour faite un genou à terre et les yeux baissés par Elton John, on est dans un cri puissant et frontal. Ce n’est pas évident de passer après Elton John et Lady Gaga se démarque de cette façon. On trouve sa version sur l’album Revamp, hommage à Elton John sorti y’a deux ans. Elton John et son parolier Bernie Taupin ont raconté avoir écrit Your Song en 1969 au petit déjeuner, chez la mère d’Elton John, sur la table de la cuisine…