Sam Smith et Aloe Blacc font leur retour musical avec deux albums réussis

Deux nouveautés dans l'actu musicale : le retour de l'anglais Sam Smith avec un nouvel album intitulé "Love Goes". Et de l'américain Aloe Blacc avec "All Love Everything". On les découvre avec Steven Bellery.

publié le 10/11/2020 à 10:16

L'anglais Sam Smith vient de sortir Love Goes, c'est son troisième album, trois ans après The Thrill of It All. Il revient avec des productions moins organiques et des chansons peut-être plus évidentes. N'empêche, l'écriture et la voix envoûtante du chanteur de 28 ans emportent.

L'amour déçu, l'acceptation de soi, la jeunesse qui s'éloigne, le pardon, l'envie d'aimer nourrissent ses 17 morceaux. Et il y a quelques moments de grâce. Sam Smith glisse, par exemple, plusieurs ballades touchantes, dans l'esprit de son tube Stay With Me, par exemple avec le déchirant Forgive Myself.

Autre pépite ? Il avait offert la chanson à Céline Dion l'an dernier. Elle l'a enregistrée pour son disque Courage. Sam Smith la rend plus tragique encore avec sa version de For The Lover That I Lost.

> Sam Smith - For The Lover That I Lost (Audio)

Aloe Blacc dévoile "All Love Everything"

L'Américain vient de publier All Love Everything sept ans après son précédent disque. Celui qui a connu la gloire en étant la voix du tube Wake Me Up d'Avicii a fait le déplacement, même en pleine crise sanitaire. Il est venu défendre ses dix nouvelles chansons solaires, à l'image d'Hold On Tight. À 41 ans, ce père de deux enfants a construit l'album autour des valeurs familiales. Aloe Blacc mélange soul, funk, gospel, hip-hop et pop dans ce projet éclectique et euphorisant.

> Aloe Blacc - Hold On Tight (Official Lyric Video)