publié le 07/06/2021 à 22:00

La carrière du célèbre groupe des Red Hot Chili Peppers n'est pas terminée ! Si de nombreux projet sont encore prévus, Bonus Track revient ce lundi 7 juin sur la carrière de ce groupe culte, formé en 1983 à Los Angeles.

Il fut l’un des premiers à faire tomber les barrières entre les genres, mêlant à la fois le funk, le rock, le hip-hop et le punk. Un groupe connu aussi pour son charisme, son énergie sur scène et ses tubes imparables qui ont marqué les années 1990 et 2000. Des tubes parmi lesquels Snow, enregistré, comme tout l'album, dans un lieu plutôt particulier...

Nous sommes en 2006. Les Red Hot Chili Peppers sortent Stadium Arcadium, leur neuvième album. Leur producteur historique, Rick Rubin, a alors l’idée de les faire enregistrer cet album dans le même studio que pour Blood Sugar Sex Magic (1991) : un manoir de Laurel Canyon, près de Los Angeles, réputé hanté, "The Mansion".

Le groupe se sent rapidement à l’aise dans ce studio, retrouve l’énergie de ses débuts, peut-être aidé aussi par les fantômes de Laurel Canyon. John Frusciante, membre des Red Hot Chili Peppers, dira d’ailleurs qu’il avait parfois l’impression que la musique émanait directement de ce manoir. L’album sera salué par la critique grâce à ces chansons comme Snow justement, où l’on retrouve leur goût initial pour le mélange des genres.