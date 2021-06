The Kinks : le légendaire riff de "You really got me" né… grâce à une lame de rasoir

publié le 03/06/2021 à 22:00

Bonus Track revient ce soir sur un groupe qui a marqué le rock britannique des années 1960 et 1970 : The Kinks, et son célèbre tube You really got me. C'est certainement l'un des riffs les plus célèbres de l’histoire. Nous sommes à l’été 1964 à Londres. Les deux frères Davies, Ray, 20 ans et Dave, à peine 17 ans, viennent de fonder leur groupe, les Kinks. Après deux premiers 45 tours passés plutôt inaperçus, ils cherchent une nouvelle chanson.

C’est Ray qui va alors avoir l’idée de cette suite d’accord toute simple, qu’il joue au piano sur un tempo plutôt lent. Mais, en l’entendant, Dave décide de reprendre cette suite d’accords sur sa guitare en accélérant le rythme. Voilà comment est né le fameux riff. Mais ce qui va vraiment faire de cette chanson un hymne rock et inventer le son des Kinks, ce son épais et saturé qui lui donne cette touche sauvage, vient d’une idée de génie de Dave.

Après avoir tenté par tous les réglages possibles de son ampli d’obtenir le son qu’il voulait, par dépit, il a retiré la toile qui protégeait le baffle de son ampli. Il a ensuite pris une lame de rasoir et a tailladé le cône du haut-parleur. L’ampli a alors sorti ce son complètement saturé et si particulier, qui va faire de You really got me le premier tube des Kinks et qui va influencer le rock pendant des décennies...