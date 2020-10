Quand Michel Sardou chantait en espagnol "Comme d'habitude"

publié le 28/10/2020 à 10:18

On va sourire un peu avec une rareté tirée du répertoire de Michel Sardou. Sardou est un de ceux, avec Mireille Mathieu, Hervé Vilard et Hugues Aufray qui ont refusé la chanson Comme d’habitude quand on leur a proposé en 1967... C’est devenu un immense succès, un tube mondial avec l’adaptation My Way, et Sardou a quand même fini par l’enregistrer, 10 ans plus tard…

Le morceau ouvre l’album qu’on a appelé La Java de Broadway, sorti en 1977, il en a aussi fait un sketch sur scène avec sa mère. Ce qu’on sait peu, c’est que Michel Sardou est allé encore plus loin. En 1981, poussé par son label, il est entré en studio au Palais des Congrès à Paris, pour enregistrer tout un album destiné au marché hispanophone.

Le 33 tours est sorti au Venezuela, en Uruguay et bien sûr en Espagne. Et dans ce disque Best Of, il avait intégré Comme d’habitude, mais… dans une version en espagnol. Pour le texte, on est plus sur une traduction des paroles de My Way… A mi manera, c’est un extrait du disque, aujourd’hui quasi introuvable, Michel Sardou canta en espanol, sorti en 1981.