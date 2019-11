Laurent Ruquier raconte le dernier SMS très étonnant qu'il a reçu de Marie Laforêt

publié le 05/11/2019 à 12:44

Amie proche de Laurent Ruquier, Marie Laforêt n'avait pas la langue dans sa poche et était douée d'un incroyable sens de la formule et d'un humour bien à elle. Le monsieur loyal des Grosses Têtes de RTL a voulu rendre hommage à cet esprit vif en partageant quelques anecdotes au sujet de la star disparue le 2 novembre 2019.

"C'était une forte tête, elle avait beaucoup de répondant, raconte Laurent Ruquier dans les colonnes du Parisien. Philippe Bouvard, puis moi-même l'avons fait venir aux Grosses Têtes. Tous les samedis, elle m'envoyait des SMS pour me débriefer On n'est pas couché. Et ces commentaires n'étaient pas piqués des hannetons. Il y a quelques jours, nous avions le philosophe Raphaël Enthoven sur le plateau. Elle le trouvait très beau. 'File-lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile', m'a-t-elle écrit !" Un humour noir et une bonne dose d'autodérision.

Naturellement, Les Grosses têtes ont, elles aussi, décidé de rendre un hommage appuyé à la chanteuse connue pour Viens sur la montagne, une chanson qu'elle "détestait" rappelle Laurent Ruquier. Théâtre, rosiers par dizaines et autres petites confidences sur Marie Laforêt sont à découvrir dans Les Grosses Têtes de ce 4 novembre 2019.

> Les Grosses Têtes rendent hommage à Marie Laforêt Crédit Média : Jules Peroni | Date : 04/11/2019