Marie Laforêt : hommage à une carrière de "bric et broc"

et Stéphane Boudsocq

publié le 04/11/2019 à 11:15

Elle-même définissait son parcours comme une carrière de "bric et broc". Avant d'être la comédienne et écrivaine que l'on connaît, Marie Laforêt était également une grande chanteuse, qui a ponctué les années 60 et 70 de nombreux tubes. Ce dimanche 3 novembre, l'interprète est décédée en Suisse, à l'âge de 80 ans.

C'est en posant sa voix sur la bande originale de son deuxième film que Marie Laforêt débute dans la chanson, en 1961. Deux ans plus tard, paraît son premier véritable 45 tours : Les vendanges de l'amour.

Succès immédiat. Maïtena Douménach, de son vrai nom, a un caractère assez fort pour naviguer à contre-courant de la vague yéyé. Sa voix - pure et agile – résonne partout sur les ondes avec des titres comme Viens sur la montagne ou Manchester et Liverpool. Au même moment qu'Hugues Aufray, elle est la première à adapter Bob Dylan en 1964, ou les Rolling Stones en 1967.

Marie douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Marie Laforêt - "Marie Douceur, Marie Colère" (Paint It Black, Rolling Stones cover) Partager la citation





> Marie Laforêt - Marie Douceur, Marie Colère (Paint It Black) [Rolling Stones cover] [1966]

Marie Laforêt était parfois auteure. Sous pseudonyme, elle a chanté en 7 langues, et dès la fin des années 60, elle s'imposa en pionnière du métissage musical. Tango argentin, rythmes brésiliens, chanson napolitaine, berceuse yiddish ou folk-rock américain.

Elle a influencé toute une génération d'artistes. Mylène Farmer avait ainsi repris Je voudrais tant que tu comprennes lors de son premier concert en 1989. Selon nos informations, Marie Laforêt avait validé ces derniers mois tous les détails concernant la sortie d'une future intégrale, choisissant même le cliché qui l'illustrera. On y retrouvera – au milieu des 18 CD - son ultime tour de chant jamais édité auparavant. Sa sortie est prévue courant 2020.



Marie Laforêt, la comédienne "aux yeux d'or"

C'est La fille aux yeux d'or de Jean-Gabriel Albicocco, en 1961, qui lui vaudra son surnom. C'est à cette époque-là que Marie Laforêt fait des débuts très remarqués au grand écran. Entre ses disques, ses tournées, la télévision, le théâtre, la comédienne est à l'affiche d'une quarantaine de films ; Édouard Molinaro, Duval, Claude Chabrol, Denys Granier-Deferre et Georges Lautner entre autres, ont la chance d'avoir au casting la talentueuse Girondine.



Fantasque, élégante, inclassable, fascinante, Marie Laforêt était une actrice en marge ; aussi à l'aise dans une adaptation de classique (Le rouge et le noir de Stendall) que dans un nanar (Les Diplômés du dernier rang). "Non je ne poursuis pas férocement une carrière" avait-elle cependant assuré en 1984 sur RTL.