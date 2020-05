publié le 30/05/2020 à 14:25

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Sheila était leur invitée !

Sheila : Un nouvel album en 2021 !

Bonne nouvelle pour tous les fans de Sheila : La chanteuse devrait être bientôt de retour dans les bacs avec un nouvel album. L'opus devrait paraître en 2021. En attendant, un single inédit intitulé Septième continent, le premier en huit ans, sera disponible dès le 05 juin prochain. Pour ce morceau, Sheila a fait appel à Amaury Salmon pour les paroles et Elio Antony pour l musique.

Ce septième continent contemple le monde avec pureté et sobriété et traduit une vision de la catastrophe écologique" Sheila





Tout au long de sa carrière, l'interprète de Bang Bang a vendu plus de 85 millions de disques dans le monde. Elle est également une des rares artistes Françaises à s'être classée dans le prestigieux Billboard Américain.

Un palmarès qu'elle doit à King of the world, son album américain écrit, composé, arrangé et produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe CHIC. Sorti en 1980, le disque a remporté un énorme succès, avec notamment le titre Spacer.

Afin de célébrer les 40 ans de l'opus, Warner Musique France a décidé de le remastériser et rééditer dans une édition 2CD (ainsi que des vinyles couleurs) avec de nombreux bonus inédits. Date de sortie : le 26 juin 2020 !

