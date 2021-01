publié le 23/01/2021 à 12:30

Ce matin, Jean-Paul Gaultier était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait l'Invité ! L'actualité du célèbre couturier est très chargée : un nouveau projet haute-couture, une vente aux enchères sur Internet au profit du Sidaction (ici) la semaine prochaine ou encore sa présence dans le jury de l'émission de France 2 qui sélectionnera le candidat pour l'Eurovision 2021...

Pendant l'émission, Jean-Paul Gaultier est aussi revenu sur une anecdote particulièrement drôle concernant un célèbre chanteur américain : Prince ! En 1997, le couturier était en charge des costumes pour Le cinquième élément, le film de Luc Besson. Dans la première version, Prince devait incarner le personnage de Ruby Rodd, finalement joué par Chris Tucker.

Jean-Paul Gaultier raconte alors ce fameux jour où le chanteur est arrivé, avant son concert à Paris, pour découvrir les croquis de ses costumes : "Ce vêtement était une espèce de 'fishnet' [NDLR : "résille" en anglais] avec un faux derrière (...) Et là je lui dis : 'It's like a faux cul' !", explique-t-il avant d'ajouter : "J'essayais de faire l'accent anglais parce qu'il avait l'air de ne pas comprendre du tout".

Ce que Jean-Paul Gaultier apprendra plus tard, c'est que Prince avait compris "F*** you" au lieu de "faux cul". Un véritable incident diplomatique s'était donc créé entre Jean-Paul Gaultier et la star américaine à cause de son accent français ! "Après, il a appelé Besson en lui disant qu'il n'était pas très sûr parce qu'il trouvait que ça faisait assez 'gay' les costumes que je lui proposais", conclue le couturier en riant. L'histoire ne dit pas si Prince a finalement pardonné au couturier...

Au cours de l'émission, Jean-Paul Gaultier a ausi évoqué ce concours de drag-queens qu'il pourrait présenter à la télé ou encore l'émission à laquelle il refuse de participer.

Autre invitée ce matin en studio : Marie Myriam ! La chanteuse, dernière gagnante française à l'Eurovision, est revenue sur les coulisses de son incroyable victoire au cèlèbre concours en 1977 ! Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande le Les sandales blanches ! Ce téléfilm, réalisé par Christian Faure, est une adaptation du roman autobiographique éponyme de Malika Bellaribi. La chanteuse Amel Bent y fait également ses premiers pas en tant que comédienne. Diffusion sur France 2 le 25 janvier à 21h05.

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Info ou intox ?



- La série Scènes de ménages sur M6 va bientôt accueillir un nouveau couple…

- Carton à la télé pour l'investiture de Joe Biden mercredi soir...

- L'émission Je t'aime, etc. de Daphné Burki sur France 2 pourrait revenir dans une nouvelle formule...



Toutes les réponses en vidéo ci-dessus !