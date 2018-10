Pourquoi Mylène Farmer se produira exclusivement à Nanterre

publié le 03/10/2018 à 12:32

Mylène Farmer sera de retour sur scène en juin 2019 après six ans d'absence. Elle donnera six concerts, du 7 au 15 juin 2019, dans une nouvelle salle : la Paris Défense Arena à Nanterre. Il y aura une mise en vente officielle des billets le 15 octobre 2018 avec une prévente exclusive sur le site de Mylène Farmer les deux jours précédents.



Si Mylène Farmer ne déplacera pas son spectacle aux quatre coins de la France c'est pour maintenir un haut niveau de scénographie. "Nous avons choisi cette salle parce que j'avais envie du noir. J'ai besoin du noir pour entrer sur scène, précisait l’interprète de Sentimentale. Comme je vais faire ces concerts en juin, il fait jour très tard. J'ai découvert cette salle, lors du concert des Rolling Stones. Elle est magique, très grande mais donne l'envie d'une intimité. Et c'est une salle couverte avec un toit."



Les fans pourront s'attendre, c'est une habitude, à une scénographique impressionnante : "On peut s'amuser avec tout l'aspect technologique et s'attendre à quelque chose de spectaculaire et grandiose, qui me plaira et qui plaira au public."

On a évidemment cherché en province, dans les stades... Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé de salles équivalentes. Je demande, c'est vrai au public de venir à moi, concède Mylène Farmer. Et j'espère que nous nous retrouverons." Pour ce qui est de l'univers qui sera déployé sur scène, Mylène Farmer ne livre aucun détail. Un mystère que l'artiste cultive depuis longtemps.