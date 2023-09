En ce jour de rentrée scolaire, c'est l'occasion d'expliquer pourquoi il y a un petit anneau au bout du stylo 4 couleurs. En 1970, à l'origine, ce n'était pas un anneau mais une petite boule, qui était un clin d'œil au logo de Bic. À savoir un petit bonhomme avec une bille en guise de tête.

Cette petite boule avait surtout une vraie utilité ! En 1970, il n'y a pas encore de téléphone portable mais des téléphones fixes, sans touches. Pour composer un numéro, il y a un cadran avec des trous correspondant aux différents chiffres. Il fallait y glisser le doigt et faire tourner plusieurs fois pour composer le numéro. C'est fastidieux.

Bic va donc imaginer cette petite boule afin de pouvoir faire tourner le cadran avec le stylo. Cela évite en plus de le toucher, c'est donc hyper hygiénique, sauf si on mâchonne cette boule. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été remplacée par un petit anneau. La raison ? Si on avale accidentellement la petite boule, elle peut se coincer dans la gorge. Au moins, avec l'anneau, l'air peut passer et on ne s'étouffe pas. C'est exactement pour la même raison qu'il y a un petit trou au sommet du capuchon des stylos Bic.

Et puis ce stylo 4 couleurs est redevenu hyper tendance. La preuve avec cette petite parenthèse Martial You : 25 millions d'exemplaires ont été vendus en 2021 et 50% d'augmentation des ventes en cinq ans. Il y a une cinquième couleur pour Bic, c'est celle de l'argent !

Depuis 2010, Bic a en effet commencé à sortir des modèles en séries plus ou moins limitées, style les monuments de Paris ou Super Mario. Résultat : les jeunes et moins jeunes les collectionnent comme des cartes Pokémon, et se les échangent. Voire parfois les piquent à leurs petits camarades. Par exemple, le modèle or 18 carats avec 202 diamants vaut 24.500 euros. En gros, une année scolaire de salaire net pour un enseignant !

Mais les 4 couleurs sont toujours les mêmes : le bleu, le noir, le vert et le rouge. D’ailleurs aux États-Unis, on raffole de ce stylo 4 en 1, le rouge est remplacé par le mauve car les Américains perçoivent l’encre rouge comme quelque chose de négative. Oui, aux States, de la guerre froide à Poutine, on n'aime pas trop le rouge...

