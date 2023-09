Pourquoi va-t-on beaucoup entendre Dalida à Lille ce week-end ?

Ce week-end, la braderie de Lille se tient dans le Nord, et Dalida est tout simplement l’égérie de l'événement, grâce à une parodie de son grand tube Laissez-moi danser, qui est devenu Laissez-moi brader. C'est un sosie vocal et physique qui a réalisé cette performance. Elle s’appelle Sandy Sims et elle a enregistré cette parodie devenue virale, avec déjà plus d’un million de vues sur Internet. Une chanson doublement dans l’actualité d’ailleurs.

En effet, Laissez-moi danser, est une reprise d’une chanson créée par quelqu’un qui nous a quittés il y a 10 jours : Toto Cutugno. En plus d'avoir écrit la chanson, il l'a chantée. Elle s’appelait Voglia l’anima. Et à l’époque, ça a été un bide en Italie. Mais Dalida, et son producteur et frère Orlando, ont senti que cette chanson avait du potentiel. Et que ça pourrait donner un tube en la revisitant à la sauce disco.

Laissez-moi danser est devenu le deuxième plus gros succès de la carrière de Dalida en France, avec 450.000 exemplaires vendus, numéro 1 au hit-parade en 1979. Et aussi, en 2004, puisque c’était cette année-là l’hymne de la Star Ac'. Un succès même international, puisque Dalida l’a enregistré en anglais et en espagnol.

Mais parodier Dalida pour faire de la pub, ce n’est pas nouveau. En 1984, elle a parodié sa chanson Gigi l’Amoroso pour une publicité dans laquelle elle apparaissait avec une bombe désodorisante.

