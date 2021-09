États-Unis : une mèche de cheveux d'Elvis Presley vendue 60.000 euros aux enchères

Les fans d'Elvis Presley sont toujours aussi dévoués et ce même après plus de 40 ans après sa mort. Le 5 septembre 2021, une mèche de cheveux ayant appartenu à la star du rock s'est vendue 72.000 dollars soit un peu plus de 60.000 euros lors d'une vente aux enchères organisée à Los Angeles.

Selon les informations du HuffPost, ce pot, contenant une mèche du chanteur était accompagné de beaucoup de documentation pour prouver son authenticité, précisant notamment que c'est Homer Gilleland, le coiffeur personnel d'Elvis Presley qui les avait récupérés. L'enchère a été remportée par un acheteur anonyme.

D'autres objets ayant appartenu au "King" se sont également arrachés à prix d'or, comme une combinaison emblématique vendue plus d'un million de dollars, un smoking (75.000 $), ou encore ses bottes personnelles qu'il a portées sur scène (28.750 $).