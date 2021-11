Polo & Pan : qui est le célèbre chanteur qui a inspiré leur tube "Magic" ?

L'INTÉGRALE - Lady Gaga, Polo & Pan et Beck au programme

L'INTÉGRALE - Lady Gaga, Polo & Pan et Beck au programme

Dans Bonus Track ce lundi 15 novembre 2021, Eric Jean-Jean revient sur l'histoire du dernier single de Polo & Pan, Magic. Polo & Pan, est un duo électro français fondé en 2013 par deux DJ qui s’étaient rencontrés au Baron, la boite de nuit parisienne : Paul Armand-Delille surnommé "Polocorp", et Alexandre Grynszpan, "Peter Pan".

Ils connaissaient aujourd'hui un succès mondial grâce à leur premier album sorti il y a 4 ans Caravelle, et avec leur tube Canopée. Un succès qui leur a permis par exemple d’être à l’affiche du prestigieux festival californien "Coachella", en 2019. Et ils reviennent cette année avec un nouvel album, Cyclorama, sorti juste avant l’été, et dont vous avez surement entendu le titre, Ani Kuni.

Un album sur le thème des cycles de l’humain et de la nature dans lequel on retrouve ces ingrédients qui ont fait leur succès : une électro aux sonorités ensoleillées. Et dans ce dernier single, Magic, la mélodie ne vous est peut-être pas totalement inconnue...

Il s'agit en réalité d’un sample de la chanson Magic du groupe écossais Pilot, sorti en 1974, que l’on connait surtout en France grâce à la reprise qu’en a fait un certain... Patrick Juvet, en 1975.