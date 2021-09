Joyeux anniversaire Mylène Farmer ! Le 12 septembre dernier, la star fêtait son soixantième anniversaire. Pour l'occasion, Bonus Track lui consacre une émission exceptionnelle ce lundi 13 septembre sur RTL.

Invité d'Eric Jean-Jean, Benoit Cachin, écrivain et auteur de nombreux ouvrages sur Mylène Farmer, revient sur la carrière de l'artiste au plus de 30 millions de disques vendus depuis ses débuts en 1984. Une carrière et de nombreux tubes, dont un, Sans contrefaçon, né grâce à l'une de ses amis, fan de Sylvie Vartan.

"A partir de 1986 et son succès Libertine, Mylène Farmer enchaîne les tubes, et elle se retrouve en vacances avec l'une de ses amies, Elsa Trillat, qui est photographe", raconte Benoit Cachin. Il se trouve que cette amie est fan de Sylvie Vartan. "Elle écoutait en boucle son titre Comme un garçon. Mylène Farmer écrivait à ce moment-là les chansons pour son nouvel album, Ainsi soit je, et elle a aussi voulu écrire une chanson sur une fille qui se prend pour un garçon", continue le spécialiste.

Elle aime brouiller les pistes Benoit Cachin, écrivain

Dans ce tube, Sans contrefaçon, Mylène Farmer joue avec l'ambiguïté homme-femme et s'inspire de son enfance et raconte que, déjà jeune, on la prenait pour un garçon. "Son concierge était persuadé que Mylène était un prénom de garçon, raconte Benoit Cachin. Elle a beaucoup d'humour, de second degré, et elle aime brouiller les pistes".

Un tube qui fera d'elle une véritable icône gay, et qui connaîtra un énorme succès. L'album Ainsi soit je se vendra à près de 2 millions d'exemplaires. Mylène Farmer sera la première chanteuse à recevoir un disque de diamant et recevra en 1888 le trophée de l'artiste interprète féminine de l'année. En 2023, la star a annoncé son retour sur scène pour une tournée des stades. Les billets seront en vente dès le 1er octobre 2021.