Georges Brassens : Maxime Le Forestier raconte le braquage raté du chanteur de Sète

Ce 22 octobre, Georges Brassens aurait eu 100 ans. Pour lui rendre hommage dans cette émission de Bonus Track, le chanteur Maxime Le Forestier est au micro d'Éric Jean-Jean. En plus d'avoir interprété ses titres sur scène, il signe un livre, Brassens et moi, en l'hommage de l'artiste, sorti en mars dernier.

"Brassens, ça se chante à quelqu'un, ça ne se chante pas pour soi, donc j'ai fait deux fois deux ans de tournée et j'ai enregistré 171 chansons de Brassens sur scène", démarre Maxime Le Forestier dans Bonus Track. Et le 9 novembre prochain, le chanteur organise également une soirée spéciale pour les 100 ans de Georges Brassens au Trianon, à Paris.

Georges Brassens est un artiste qui a guidé la vie de Maxime Le Forestier, qui confie avoir appris la musique avec les textes de Georges Brassens lorsqu'il a acheté sa première guitare, à 14 ans. "À 23 ans, Brassens m'a pris en première partie, et ça a fait décoller mon premier album, parce que tout le monde venait l'écouter", raconte aussi Maxime Le Forestier.

Georges Brassens a fait quelques braquages

Éric Jean-Jean rebondit par ailleurs sur une anecdote de la vie de Brassens : dans sa jeunesse avec ses copains, pour faire plaisir à leurs petites amies, l'artiste a organisé "un petit braquage". "C'était une petite bande qui volait des bijoux. Je crois que Brassens a volé sa tante ou quelqu'un de sa famille en tout cas. Ils les ont vendus à la bijoutière de Sète, donc évidemment, elle a mis les bijoux en vitrine et les gens qui s'étaient fait voler les ont reconnus", détaille Maxime Le Forestier.

Georges Brassens a alors quelques ennuis à cause de cette histoire : sa mère est choquée par ce larcin et refuse de lui parler, contrairement à son père. "Sa mère n'a pas pardonné. elle n'est jamais allée le voir sur scène, car il disait des grossièretés et des méchancetés sur la religion. Gibraltar [le secrétaire de Brassens, ndlr] m'a raconté que le jour où elle est morte, Brassens avant de monter sur scène a déclaré : 'C'est peut-être la première fois qu'elle m'entendra chanter'".