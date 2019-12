publié le 04/12/2019 à 13:30

Il est l'un des rares artistes classiques, avec Roberto Alagna et Natalie Dessay, à être autant célébré par les férus de musique classique que par le grand public.



Philippe Jaroussky fête cette année ses 20 ans de carrière. Pour célébrer cet anniversaire, Erato/Warner Classics publie une anthologie en 3 CD incluant 7 titres inédits (Lennon, Kosma, Schubert, Dowland…). En 20 ans, le contre-ténor français a réalisé un parcours hors du commun que l’on retrouve ici au travers de ces 53 airs, tous sélectionnés par l’artiste.

Philippe Jaroussky éblouit par sa musicalité suprême, sa voix unique à la fois légère et puissante. Époustouflant de virtuosité dans les grandes pages baroques (Vivaldi, Haendel, Bach, Pergolese…) et d’une infinie subtilité dans les mélodies et les œuvres plus intimistes (Massenet, Schubert, Ferré, Kosma…).

PASSION Crédit : Philippe Jaroussky

Cette anthologie me permet de vous remercier vous, cher public, qui m'avez suivi si fidèlement depuis toutes ces années dans la découverte de perles rares du baroque comme des projets plus originaux ! Philippe Jaroussky Partager la citation





Viktor Vincent:

Célèbre mentaliste, actuellement sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel, Viktor Vincent nous fait la démonstration, en direct, de sa capacité à lire dans nos pensées...

Mental Circus Crédit : Viktor Vincent

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !