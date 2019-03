publié le 08/03/2019 à 12:20

20 ans de carrière et déjà 15 albums. Le contre-ténor Philippe Jaroussky rend hommage au compositeur vénitien Francesco Cavalli dans son dernier disque vendredi 8 mars 2019, Ombra mai fu, Classique d'Or RTL du mois de mars.



L'artiste se replonge dans la Venise du XVIIème siècle, des théâtres se construisent, des troupes se constituent. À cette époque, une réelle révolution culturelle bouleverse la cité des Doges. "Cavalli participe à la création du premier théâtre public où enfin le peuple et l'aristocratie se mélangent", détaille Philippe Jaroussky au micro de RTL.

Francesco Cavalli est l'auteur de plus de 30 opéras, 15 se retrouvent sur l'album de Philippe Jaroussky : "Ce qui frappe dans ses mélodies c'est qu'elles sont très simples, très pures", explique-t-il. Avant d'ajouter : "On est dans un genre semi-populaire, semi-savant."

Un gros projet en préparation

Grâce à toutes ses années, son art a évolué vocalement. "Je pense que ma voix a gagné en corps, en fruité et en expressivité", assure-t-il. Une voix qui évolue, "moins légère qu'à 25 ans" mais certainement plus assurée : "Je me sens plus prêt à aborder des répertoires différents."



Prochainement, le contre-ténor prévoit de troquer le chant pour la baguette dans un premier "gros projet en tant que chef d'orchestre". "L'idée n'est pas de devenir un vieux chanteur mais de devenir un jeune chef, c'est très émouvant pour moi, je dirigerai mon premier opéra à Paris en 2022", confie l'artiste qui n'en dira pas plus.