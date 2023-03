"Paris saccagé" : Pierre Perret tacle la mairie de Paris en chanson

Sur fond d'accordéon et devant des images de rongeurs, de pigeons et de montagnes d'ordures, Pierre Perret livre sa vision d'un Paris saccagé. À travers cette nouvelle chanson, l'artiste de 88 ans envoie un message à la mairie de Paris qu'il accuse d'avoir "enlaidi" la capitale, en pleine grève des éboueurs.

"Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu’ici les vegans pas idiots les nourrissent qu’avec du bio", débute le chanteur. "Les déjections qui fleurissent les trottoirs, décorent ce grand dépotoir. Pauvre Paris, Paris enlaidi, dans quel état ils t'ont mis. Ils avaient prévu le Nirvana, et c’est la bérézina", poursuit Pierre Perret qui traverse la ville au guidon de son vélo.

Paris saccagé, qui a dépassé les 600.000 vues sur YouTube, s'attaque à la municipalité et notamment à Anne Hidalgo. "Pauvre Paris devenu si cra-cra, On sait bien qui t’a fait ça, c’est les crânes de piaf dégourdis, qui bouffent des graines à la mairie". Outre les déchets qui jonchent les rues, Pierre Perret dénonce aussi la pollution, les tags sur les murs, les travaux… Deux ans plus tôt, il s'en était déjà pris au gouvernement et à sa gestion de la crise sanitaire dans le titre Les confinis.

