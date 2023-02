Décès de François Hadji-Lazaro, figure du punk-rock français

François Hadji-Lazaro était l'une des figures du punk-rock français. Notamment avec les groupes Pigalle, et Les Garçons bouchers, l'autodidacte a raconté chanson après chanson son engagement à gauche, et la vie nocturne parisienne. François Hadji-Lazaro est décédé samedi 25 février, a annoncé une responsable de sa maison de disque, Universal France, à l'Agence France-Presse.

Le chanteur "avait des problèmes de santé depuis quelque temps" et est décédé à l'hôpital d'une septicémie, a précisé à l'Agence France-Presse son proche collaborateur et saxophoniste, Stef Gotkovski, louant "un musicien hors pair, et très créatif".

Originaire du XVe arrondissement de Paris, l'artiste autodidacte a été influencé par l’œuvre de Bob Dylan. On lui doit notamment un tube des années 1990 : Dans la salle du bar-tabac de la rue des martyrs.



Avant de rejoindre la maison de disque Universal France, pour qui il a produit deux albums de chansons pour enfants, François Hadji-Lazaro faisait vivre le label indépendant Boucherie Productions, qui a tenté de faire connaitre au grand public la scène punk indépendante.

