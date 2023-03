La chanson We are the world, ode humaniste sorti le 7 mars 1985

"USA For Africa" chantant "We are the world"

ON VOUS EN REPARLE - La chanson We are the world, ode humaniste en 1985

ON VOUS EN REPARLE - La chanson We are the world, ode humaniste en 1985

"Nous sommes le monde, nous sommes les enfants ... Nous sommes ceux qui feront un avenir meilleur ... Alors commençons à donner !", chante-t-on dans le refrain. C'est un message d'espoir que la chanson We are the world.

Nous sommes en 1985 et une famine atroce touche l'Afrique et notamment l'Ethiopie. Le monde a les yeux tournés vers les enfants qui meurent de faim sous les caméras, on dénombre près d'un million de morts.

Le chanteur Harry Belafonte veut agir ! L'interprète de la chanson "Day-O, the banana boat song", est engagé depuis très longtemps dans des causes humanitaires. Harry Belafonte est notamment membre du Corps pour la paix, une agence américaine qui promeut l’amitié entre les peuples. C’était aussi un ami de Martin Luther King.

Harry Belafonte veut alors lancer une campagne caritative pour aider les pays africains où sévit la famine. Ce n’est pas le premier à le faire ! Il y avait eu la chanson “Do They Know It's Christmas?” du groupe Band Aid en 1984.

Mais Harry Belafonte veut taper fort. Il s’entoure des meilleurs : Lionel Richie, Kenny Rogers, Stevie Wonder, Quincy Jones, Michael Jackson, Tina Turner … Au total, plus de quarante artistes forment le groupe "USA for Africa", pour United Support of Artists, traduisez le soutien uni d’artistes !

Michael Jackson et Lionel Richie écrivent les paroles et composent la musique. Le 28 janvier 1985, on enregistre ! La chanson dure 7 minutes et 11 secondes.

L’enregistrement est un moment de grâce. Cette nuit-là, tous les chanteurs ont rendu hommage à Harry Belafonte en chantant la Banana song.

Le 7 mars 1985, la chanson We are the world sort. C’est un succès immédiat : plus de 20 millions de singles sont vendus et l’association récolte plus de 70 millions de dollars !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info