"Au moins jusqu'au 20 mars". Les éboueurs et agents de propreté de la Ville de Paris, qui contestent le projet de réforme des retraites, ont voté mardi 14 mars la poursuite de leur grève dans la capitale où les déchets s'entassent sur les trottoirs. Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de "réquisitionner" des moyens pour évacuer les milliers de tonnes d'ordures jonchant les trottoirs de la capitale, au neuvième jour de grève des éboueurs.

Invitée de RTL ce mercredi 15 mars, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale et membre de la Commission mixte paritaire sur la réforme des retraites, parle d'"une déclaration de guerre sociale". "Je soutiens cette grève des éboueurs et des agents d’incinérateur", insiste la députée du Val-de-Marne, qui indique : "On leur a remis un chèque de 20.000 euros pour tenir". "Je dis au gouvernement qui pense à les réquisitionner que ce serait une déclaration de guerre sociale et qu’ils iront ramasser les poubelles quand il y aura la réforme des retraites dedans", indique la parlementaire.

"Dans quelle autre démocratie on n'écoute pas 3,5 millions de personnes qui manifestent ?", interroge-t-elle encore. "Dans quelle autre démocratie on n'écoute pas les syndicats qui n'ont jamais été reçus ? Et dans quelle autre démocratie on piétine le gouvernement ?". Pour l'élue insoumise, "ils (le gouvernement, ndlr) ont utilisé tous les outils anti-démocratiques que leur permet la Vème République pour faire passer ce texte".



