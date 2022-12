Nouvel An : Black Eyed Peas, Harry Styles, Stromae, Abba... Les morceaux pour une playlist idéale

Un réveillon du 31 décembre réussi, c'est avant tout une bonne playlist, la sélection qui fera danser vos invités. Mais comment séduire le plus grand nombre ? Le DJ Sylvain Diems a bien voulu abandonner quelques minutes ses platines pour livrer sa recette. "Sur ce type de soirée transgénérationnelle, on est obligé d'aller chercher des repères". Objectif : alterner grands classiques et nouveautés.

Pour ce qui est des nouveautés, le tube de Harry Styles As It was est à coup sûr l'une des "cartouches qui fait que ça va danser forcément". Pensez aussi au Clap your hands de Kungs "un morceau qui va fonctionner sur toutes les générations parce qu'il y a plein de repères disco", note le DJ. "C'est un carton à coup sûr". Troisième exemple, le remix de Cold Heart de Elton John, en duo avec Dua Lipa.

Du côté des classiques, I gotta feelling des Black Eyed Peas avec David Guetta "marche à tous les coups, quel que soit le public, quelle que soit la soirée, quel que soit le contexte". Autres incontournables, Gimme, Gimme, gimme de Abba, "intemporel", et Alors on danse de Stromae. Et peut-être qu'un morceau animera plus particulièrement les soirées en cette fin d'année 2022 : Freed from desire de Gala, l'hymne des Bleus au Qatar...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info