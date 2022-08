Harry Styles : les fans de Michael Jackson en colère contre "Rolling Stone"

Le magazine Rolling Stone dédie sa couverture au chanteur Harry Styles. L'interprète du tube As It Was a été choisi pour notamment figurer à la une de la version britannique de la célèbre revue musicale. Publiée lundi 22 août sur le compte Twitter du magazine, cette couverture fait couler énormément d'encre. Rolling Stone désigne l'ancien membre du groupe One Direction, comme "the new King of Pop" (en français : "le nouveau Roi de la Pop").

Et l'utilisation de cette appellation n'est pas passée auprès de certains. Les fans de Michael Jackson ont vivement critiqué le choix de ce surnom pour désigner Harry Styles. La vedette américaine, décédée en 2009, est, depuis longtemps, considérée comme le "King of Pop". Ce surnom lui avait été donné par l'actrice Elizabeth Taylor lors d'une cérémonie à Los Angeles à la fin des années 80 et s'est installé dans le langage populaire.

La famille de Michael Jackson, qui aurait fêté ses 64 ans ce lundi 29 août, a même réagi. Taj Jackson, neveu du chanteur, a réagi via son compte Twitter. "Il n'y a pas de nouveau 'Roi de la Pop' (...) ce titre a été retiré. Aucun manque de respect à Harry Styles, il est super talentueux. Donnez-lui son propre et unique titre", écrit le proche de l'artiste. Une compilation, avec les plus grands titres de "MJ", appelée King of Pop avait d'ailleurs été publiée pour célébrer le 50e anniversaire de l'interprète des tubes Billie Jean et Thriller.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info