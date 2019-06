publié le 07/06/2019 à 20:06

Mylène Farmer fait son grand retour sur scène ce vendredi 7 juin. La chanteuse débute une série de neuf concerts exceptionnels à La Défense Arena, jusqu'au 22 juin. Son producteur et manager de longue date, Thierry Suc, livre sur RTL les clés du succès de l'artiste.



Thierry Suc se souvient. Il était déjà le producteur de la chanteuse il y a 30 ans, lorsqu'elle est montée sur scène pour la première fois, en 1989. Un an plus tard, en 1990, il devenait son manager. "J'ai tout de suite réalisé à quel point elle représentait quelque chose d'unique", confie-t-il.

Mais pour le producteur, Mylène Farmer "n'a rien de mystérieux", elle est "simplement elle-même", et s'intéresse avant tout aux autres, à défaut d'aimer parler d'elle. "Elle aime le secret", concède-t-il néanmoins.

Thierry Suc promet un show "unique" et "hors-norme"

Quant à la décision de la star aux prestations aussi rares que prisées, de ne se produire que dans une salle de la capitale, cette dernière avait confié aimer la scénographie intimiste que permet la configuration du lieu. L'occasion pour son producteur de rappeler que le show sera "unique" et "hors-norme", dans cette salle de 27.000 places.



Thierry Suc se dit également ému par ces "retrouvailles" attendues entre Mylène et son public, des admirateurs qui campent depuis jeudi devant La Défense Arena. "Un survol" de la carrière de la chanteuse attend les 235.000 fans qui devraient être présents ce soir : "Il y aura un peu plus de 20 chansons, (...) des chansons du dernier album et du précédent qu'elle n'avait pas défendu sur scène.", explique-t-il.

Concernant l'ébruitement du mot "ultime", qui a circulé en amont du concert sur les réseaux sociaux, Thierry Suc précise qu'il ne s'agit là que d'une "ultime désobéissance", rassurant les fans sur ce qui peut être interprété comme un éventuel message d'adieu à la scène : "Le jour où Mylène aura quelque chose à dire, c'est elle qui s'exprimera et le dira, c'est surtout pas à moi de dire quoi que ce soit".