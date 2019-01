et Steven Bellery

publié le 04/01/2019 à 08:04

Ils sont attendus dans les bacs mais aussi sur scène. Dès le 7 juin, Mylène Farmer s'installera pour une résidence de huit concerts. Les tournées de Patrick Bruel, Soprano ou BigFlo & Oli se remplissent déjà à vitesse grand V.





Quelques dates exceptionnelles sont également à signaler : au Stade de France le 12 mai Metallica, Muse les 5 et 6 juillet et Maître Gims le 28 septembre. Et puis aussi Rod Sewart à Bercy, Phil Collins en concert unique le 4 juin à Lyon.

La tournée d'adieu d'Elton John arrive enfin : 5 dates en France. Bob Dylan s’arrêtera trois soirs au Grand Rex à Paris en avril.

Véronique Sanson retrouvera son public et célébrera ses 70 ans au Palais des Sports fin avril. Enfin, Joan Baez donnera les ultimes concerts de sa vie à l'Olympia en février ou le 15 juillet à Carcassonne. 2019 sera assurément un bon cru pour tous les fans de grands événements musicaux.