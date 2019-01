Mort de Michel Legrand : "J'aime la musique à la folie", déclarait-il sur RTL

publié le 26/01/2019 à 11:01

L'infatigable compositeur, qui a remporté trois Oscars au cours de sa carrière, est décédé samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans. Créateur des thèmes des "Parapluies de Cherbourg" et des "Demoiselles de Rochefort", Michel Legrand a vécu dans un tourbillon musical, passant avec le même appétit du jazz à la variété, de la direction d'orchestre au cinéma.



Et ici, à RTL, nous perdons aussi celui qui inventa les fameuses petites notes devenues la signature de la première radio de France. Il s'exprimait d'ailleurs en 2015, à l'âge de 83 ans, au micro de notre radio.

Il y évoquait son amour pour la musique et son plaisir de se sentir jeune à l'occasion de la sortie de son dernier album, Michel Legrand et ses amis, un album de reprises pour lequel il n'avait pas hésité à faire appel à des proches non-chanteurs.

J'aime la vie grâce à la musique Michel Legrand, compositeur français





"J'aime la musique à la folie, et la musique m'a conduit à la vie. J'aime la vie grâce à la musique", confie Michel Legrand à RTL. "Je travaille mon piano tous les jours. Je ne peux pas m'endormir sans l'avoir travaillé. Alors comme ça, je suis dans une forme physique pianistique incroyable. J'ai jamais joué aussi bien que maintenant", assurait Michel Legrand alors âgé de 83 ans.



Le compositeur semblait d'ailleurs très bien vivre son grand âge : "Tout le monde me disait 'Tu sais, quand on est vieux, c'est terrible.' Pas du tout, c'est le plus beau moment de la vie. J'ai 83 ans, j'ai de la chance d'être en pleine forme. C'est un bonheur fou, car avec toute la culture qu'on a accumulée toutes ces années, on devient jeune. Quand on est jeune, on ne sait pas qu'on est jeune, puisqu'on le vit. On use sa jeunesse, mais on ne la vit pas. Beaucoup plus tard, on sait ce qu'est la jeunesse, et on peut la vivre", disait-il alors.