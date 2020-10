Décès d'Eddie Van Halen : comment est né le tube "Jump"

publié le 07/10/2020 à 16:51

En à peine quelques secondes, tout le monde est capable de reconnaître Jump, tube historique du groupe Van Halen. Quelques notes de synthé puissantes, des percussions résonnant elles aussi avec force pour une entrée profonde au cœur des années 80.

S'il est aujourd'hui une évidence avec bientôt 100 millions de vues sur YouTube, il a fallu que son créateur bataille pour faire accepter l'idée au reste du groupe. Son créateur est Eddie van Halen, qui vient de nous quitter à l'âge de 65 ans.

L'idée était brillante et la composition réussie : rassembler le jeu de guitare virtuose, explosif et délirant du glam rock et les sonorités de la pop du moment, gorgée de synthétiseurs. Alors que son studio personnel vient tout juste d'être achevé, Eddie van Halen retrouve son frère Alex et Don Landee, technicien du groupe, au beau milieu de la nuit pour une session secrète.

Le producteur pas convaincu par "Jump"

Dans un article de 2012, le producteur Ted Templeman se souvient de l'excitation des deux frères qui venaient alors d'enregistrer les prémices de ce qui deviendra Jump, un peu plus tard. Mais Van Halen, lui, se souvenait surtout du manque d'enthousiasme du producteur et du chanteur David Lee Roth, qui voulait que le groupe poursuive sa route sur le chemin du hard rock traditionnel.

> Van Halen - Jump (Official Music Video)

Mais après plusieurs échecs commerciaux, le groupe donnera une chance aux idées d'Eddie Van Halen, à raison : le succès est immédiat. Avec Jump, Van Halen est, pour la première fois de sa carrière, numéro 1 des ventes et le restera pendant cinq semaines. Sur cette lancée, l'album qui paraîtra quelques semaines plus tard rencontre lui aussi un important succès populaire et commercial.

Avec Jump, Van Halen a prouvé à ses détracteurs, y compris au sein du groupe, qu'il était possible de conserver la puissance du hard rock en utilisant les synthé, le tout sans être taxé de groupe de pop ou de rock progressif. À l'annonce de sa mort, ces quelques notes emblématiques sont celles que l'on a entendu partout dans le monde : Jump restera sans doute le plus célèbre morceau de Van Halen.