"Antisocial" de Trust : un hymne pas si anti-système que ça !

publié le 30/09/2020 à 22:05

Légendaire tube du groupe de hard rock français Trust, paru en 1980, sur le 2e album nommé "Répression", "Antisocial" est une chanson au ton engagé et révolté. Un ton représentatif du groupe, formé en 1977 par Bernie Bonvoisin (le chanteur) et Norbert Krief (alias Nono le guitariste, qui accompagnera par la suite Johnny Hallyday dans ses tournées).

La légende raconte que la chanson fut écrite en 5 minutes et enregistrée en 10, comme pour montrer l’urgence de la situation décrite dans le texte. En pleine période post-punk, la chanson va parler à toute une génération désabusée des années 80, et va en devenir l’hymne. "Antisocial" va se vendre à plus de 250.000 exemplaires en France, grâce notamment à Philippe Zegut, sur RTL, qui sera l'un des premiers à jouer le titre en radio.

C'est dans les locaux londoniens de leur maison de disques, Sony, que sera enregistré le tube. Il est déjà 21h passé lorsque la musique et le chant principal sont enregistrés. Et lorsque le groupe souhaite enregistrer les chœurs que l'on entend à la fin à tue-tête “An-ti-so-cial”, “An-ti-so-cial”, tous les employés sont rentrés chez eux. Deux personnes, paradoxalement plutôt bien ancrées dans la société, et donc loin des paroles de la chanson, vont accepter d'être mis à contribution.

Mais qui sont ces deux personnalités plutôt étonnantes, qui se sont retrouvées à chanter des paroles dans lesquelles elles ne se reconnaissaient pas forcément ? Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean vous révèle toutes l'histoire et les anecdotes de ce morceau devenu un véritable classique.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Trust, "Antisocial"

- Doc Gyneco, "né ici"

- Bernard Lavilliers, "Idées noires"

Focus : Les hôtels en chanson



Invité : Pierre Tremblay, DJ à Montréal : qu’est-ce qu’on écoute au Québec ?