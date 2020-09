publié le 29/09/2020 à 22:05

Formé en 1977 à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, le groupe The Human League est l’un des précurseurs du mouvement New Wave. C’est avec l’album "Dare", sorti en 1981, et dont on entend un extrait avec la chanson "Don't you want me", que Human League va vraiment rencontrer le succès.

Nous sommes alors en plein dans la vague des nouveaux romantiques, ce mouvement de la new wave, passé par les salons de coiffure pour séduire les jeunes hommes et les jeunes filles. L’album prend rapidement la première place des charts britanniques et reste pendant 71 semaines. En France, le tube "Don't You Want Me" se vend à plus de 320.000 exemplaires.

Pour écrire cette chanson, le chanteur du groupe, Philip Oakey, s’inspire du film "A star is born", la version de 1976. Le film raconte comment John Norman, une star du rock dont la popularité décline, aide une jeune chanteuse à signer dans une maison de disque. Conçue initialement pour être chantée un solo, la chanson sera finalement enregistrée en duo, avec pour la première fois, l’une des choristes du groupe, Susan Ann Sulley. Mais une décision prise dans la foulée de l'enregistrement poussera Philippe Oakey a reléguer la chanson à la dernière piste de l’album. Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean vous raconte l'histoire de ce titre, qui, bien que désaimé par le chanteur, sera un véritable succès.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Human League, "Don’t you want me"

- Suzanne Vega, "Luka"

- Frank Sinatra, "Fly me to the moon"

Focus : Bruxelles en chansons

Invité : Julien Bitoun, prof de musique à Sciences-Po : les riffs de guitare célèbres