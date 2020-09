publié le 21/09/2020 à 11:10

Rencontre ce 21 septembre avec une des actrices françaises les plus étonnantes et fantasques : Béatrice Dalle, à l'affiche le 23 septembre prochain de Lux Aeterna, le nouveau film du réalisateur Gaspar Noé.

Lux Aeterna est un long court métrage de 50 minutes, carte blanche offerte au cinéaste par la maison Yves Saint Laurent pour le Festival de Cannes 2019 avec en vedette les égéries et produits de la marque.Voici donc Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg embarquées dans une histoire qui raconte le tournage chaotique d'un film sur des sorcières. Incidents techniques, disputes, rivalités, soucis personnels : rien ne va se passer comme prévu.



Lux Aeterna est une oeuvre expérimentale qui raconte pas mal de choses sur le 7e art et offre durant son premier quart d'heure une conversation improvisée et passionnante entre Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Elles se connaissent depuis près de 35 ans. "Mon premier Cannes en 1986, c'est son premier Cannes aussi (...) Et il y avait plein de relous à un déjeuner et je suis avec quelqu'un qui n'est pas connu, et il y a Charlotte qui est toute timide, toute petite derrière, qui n'ose pas parler, on ne sait pas ce qu'elle a. Et la personne qui m'accompagnait lui demande : 'Mais, tu veux quelque chose ?' et elle répond : 'Oui, je voulais juste te dire au revoir'. J'ai trouvé ça d'une délicatesse", démarre Béatrice Dalle.

"Mon rêve c'était de tourner avec Gaspar Noé depuis des années et quand on m'a dit que ta partenaire sera Charlotte Gainsbourg, c'est du bonus, c'est merveilleux", poursuit l'actrice. Dans Lux Aeterna donc, un tournage de film va virer au cauchemar : au long de sa carrière, Béatrice Dalle se souvient d'une expérience elle aussi un peu limite : "J'ai connu des trucs très agités comme [Abel] Ferrara (...) Dennis Hopper, qui refusait toutes les indications d'Abel [dans The Blackout] et bien, Abel lui a cassé la gueule et après ça s'est passé. Mais bon, Abel je me suis battue avec lui sur le tournage, il y a eu des scènes incroyables".

Une carrière éclectique

37,2° le matin c'était en 1986 et depuis on peut dire que Béatrice Dalle a mené une carrière, comment dire : "éclectique". Bellocchio, Jarmush, Doillon, Lelouch, Deray, Haneke, Assayas, Mocky, l'actrice a varié les styles, un parcours "rock'n' roll, voire punk" comme elle dit, y compris dans sa vie personnelle. Dans Lux Aeterna, il y a une scène très drôle où une maquilleuse recommande à une des actrices du film de planquer ses bijoux, car , citons le film : "Béatrice pique des trucs". "Moi j'ai eu une vie incroyable jalonnée de plein de conneries encore. J'aurai honte de quelque chose si je faisais du mal à quelqu'un. Après tout le reste, ce que les gens ont pu juger d'incorrect, certainement ils ont raison, je ne dis pas que j'ai fait que des choses intelligentes ou des choix intelligents", résume l'actrice.